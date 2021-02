Empoli, esplosione in falegnameria: c’è un morto (Di martedì 9 febbraio 2021) Empoli, esplosione in falegnameria: la vittima è il titolare. All’interno era presente anche il figlio, ricoverato Getty ImagesÈ purtroppo di un morto e un ferito il bilancio a seguito dell’esplosione avvenuta in una falegnameria a Empoli in via Pontorme. Al momento del fatto erano presenti i due, padre e figlio, rispettivamente vittima e ferito. L’uomo che ha perso la vita aveva 68 anni. Le cause sono in corso di accertamento ma secondo le prime ricostruzioni lo scoppio sarebbe stato causato da un compressore. La vittima, Francesco Santiccioli, è stata ritrovata sotto mobili e pezzi di legno. Quando sono entrati i Vigili del Fuoco per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Hanno invece liberato il figlio che è stato prima affidato alle cure del ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021)in: la vittima è il titolare. All’interno era presente anche il figlio, ricoverato Getty ImagesÈ purtroppo di une un ferito il bilancio a seguito dell’avvenuta in unain via Pontorme. Al momento del fatto erano presenti i due, padre e figlio, rispettivamente vittima e ferito. L’uomo che ha perso la vita aveva 68 anni. Le cause sono in corso di accertamento ma secondo le prime ricostruzioni lo scoppio sarebbe stato causato da un compressore. La vittima, Francesco Santiccioli, è stata ritrovata sotto mobili e pezzi di legno. Quando sono entrati i Vigili del Fuoco per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Hanno invece liberato il figlio che è stato prima affidato alle cure del ...

