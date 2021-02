' Ecco le corna di Gemma' | Tina entra in studio travestita da cervo

AmuoreAdoaro : COMUNQUE VOLEVATE LE CORNA? ECCO LE CORNA #cepostaperte - Francesc098 : Ecco le corna mi gioco tutto #cepostaperte - lydiadbln : ecco perché hai delle corna che se ti vede un cervo si mette a piangere - Sofia17324238 : @mara25238691 Ecco la contessa Giuliano ha le corna traaaaaaaaaaa - GiorgioCarbon12 : RT @BottaMktg: OGGI SPIEGO AGLI ADULTI (di Cdx) IL CONCETTO DEL VOTO DI ASTENSIONE '. . .no amore, ti giuro non ho tradito la tua fiducia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco corna

TGCOM

Sulle note di ' Cervo a Primavera ' di Riccardo Cocciante, Tina Cipollari entra in studio travestita da cervo. 'ledi Gemma ', così l'opinionista di 'Uomini e Donne' allestisce l'ennesimo ' teatrino ' che prende di mira la dama torinese . Da qualche tempo a questa parte, Tina sceglie una canzone per ...' Ledi Gemma ' dice Tina e precisa - ' da oggi ti chiamerò Gemma la cornuta '.il divertissimo video Witty Tv con Tina 'cervo a primavera'!"Da oggi ti chiamerò Gemma la cornuta", Tina non si risparmia nulla quando ha l'occasione di attaccare Gemma, ormai da oltre dieci anni nel programma di Canale 5 e reduce dell'en ...Patrizia De Blanck non ha freni. La De Blanck e il gelo in studio. Di quale momento imbarazzante stiamo parlando? Ma ecco intervenire così di punto in bianco la contessa De Blanck che, diretta come al ...