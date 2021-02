Dayane Mello rilascia delle dichiarazioni shock su Alfonso Signorini (Di martedì 9 febbraio 2021) Dayane Mello sta cercando di riprendersi dalla prematura scomparsa del fratello Lucas, morto in un tragico incidente stradale in Brasile. I ragazzi della casa si sono stretti attorno a lei e, poco a poco, stanno riuscendo a farla sorridere; la brasiliana sta cercando di farsi forza e per farlo ha avuto bisogno dell’affetto dei suoi coinquilini. Dayane Mello attratta da Alfonso Signorini Questa edizione del Grande Fratello VIP è decisamente diversa dalle altre e non solo per la durata del programma in sé; tra espulsioni e dichiarazioni incredibili, ogni puntata diventa oggetto di numerose polemiche. Questa volta a far parlare è una dichiarazione di Dayane Mello, la quale avrebbe fatto un apprezzamento piuttosto ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 febbraio 2021)sta cercando di riprendersi dalla prematura scomparsa del fratello Lucas, morto in un tragico incidente stradale in Brasile. I ragazzi della casa si sono stretti attorno a lei e, poco a poco, stanno riuscendo a farla sorridere; la brasiliana sta cercando di farsi forza e per farlo ha avuto bisogno dell’affetto dei suoi coinquilini.attratta daQuesta edizione del Grande Fratello VIP è decisamente diversa dalle altre e non solo per la durata del programma in sé; tra espulsioni eincredibili, ogni puntata diventa oggetto di numerose polemiche. Questa volta a far parlare è una dichiarazione di, la quale avrebbe fatto un apprezzamento piuttosto ...

