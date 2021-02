Covid-19 | farmaco da Israele guarisce in 5 giorni

Leggi su zon

(Di martedì 9 febbraio 2021) Un nuovo, chiamato Exo-Cd24 ed utilizzato in, sembra guarire i pazienti affetti da-19 in soli 5. Secondo i primi risultati, l’efficacia si attesta al 96% Exo-Cd24, questo il nome del nuovoche giunge direttamente dae che sembra dare risultati promettenti nella lotta al-19. Un’ottima notizia che potrebbe costituire il primo veroutile nella lotta al virus che sta mettendo in ginocchio l’umanità intera. Ilè stato messo a punto dai ricercatori del Sourasky Medical Center di Tel Aviv e sembra guarire i pazienti malati, anche nelle forme più gravi, in soli 5con un’efficacia del 96%. Lo studio ha preso in esame 30 pazienti, di cui 29, affetti da ...