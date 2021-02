Chieri-Perugia: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) La Reale Mutua Fenera Chieri ospita la Bartoccini Fortinfissi Perugia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il recupero della prima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Le piemontesi tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta rimediata a Firenze e tornare al successo. La formazione di coach Mazzanti cercherà di ribaltare il netto 3-0 incassato nella gara di andata per distanziarsi dalla zona retrocessione. Le perugine sono infatti penultime in classifica a quota 12 punti, con due lunghezze di vantaggio su Brescia. Chieri è invece quarta a quota 37 punti, a quattro punti da Brescia e con sei di vantaggio su Scandicci. RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) La Reale Mutua Feneraospita la Bartoccini Fortinfissi: eccoe come vedere intv eil recupero della prima giornata di ritorno dellaA1. Le piemontesi tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta rimediata a Firenze e tornare al successo. La formazione di coach Mazzanti cercherà di ribaltare il netto 3-0 incassato nella gara di anper distanziarsi dalla zona retrocessione. Le perugine sono infatti penultime in classifica a quota 12 punti, con due lunghezze di vantaggio su Brescia.è invece quarta a quota 37 punti, a quattro punti da Brescia e con sei di vantaggio su Scandicci. RISULTATI E ...

