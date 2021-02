Casertana, Guidi: “Buon primo tempo, nel finale ho visto troppe cose negative” (Di martedì 9 febbraio 2021) tempo di lettura: 2 minuti Caserta – A Terni per la Casertana è arrivata una sconfitta pesantissima, eppure i campani di mister Guidi nel primo tempo hanno dimostrato di poter tenere bene il campo creando grattacapi al portiere di casa Iannarilli: “E’ davvero un peccato per come è andata. L’avevamo approcciata bene, ritrovandoci immeritatamente in svantaggio a fine primo tempo – ha dichiarato l’allenatore rossoblu – Purtroppo il calcio è questo, soprattutto quando affronti squadre di questo spessore che ai primi due tiri ti fanno gol. Sappiamo che in sfide come queste gli errori devono essere pari a zero”. finale di partita – “Non mi sono piaciuti gli ultimi venti minuti. Una volta preso il quarto gol qualcuno ha smesso di giocare. Questo non va ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021)di lettura: 2 minuti Caserta – A Terni per laè arrivata una sconfitta pesantissima, eppure i campani di misternelhanno dimostrato di poter tenere bene il campo creando grattacapi al portiere di casa Iannarilli: “E’ davvero un peccato per come è andata. L’avevamo approcciata bene, ritrovandoci immeritatamente in svantaggio a fine– ha dichiarato l’allenatore rossoblu – Purtroppo il calcio è questo, soprattutto quando affronti squadre di questo spessore che ai primi due tiri ti fanno gol. Sappiamo che in sfide come queste gli errori devono essere pari a zero”.di partita – “Non mi sono piaciuti gli ultimi venti minuti. Una volta preso il quarto gol qualcuno ha smesso di giocare. Questo non va ...

