Boschi e Nardella frenano su Conte candidato alle suppletive di Siena

(Di martedì 9 febbraio 2021) ?È prematuro parlarne adesso, la priorità è dare al Paese un governo che funzioni. Il destino personale del presidentenon è la priorità”. In questo modo la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena, liquida la candidatura dell’ex presidente del Consiglioelezionidi, per il seggio lasciato vacante all’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Dello stesso avviso anche il sindaco di Firenze, Dario: “Lo avrei visto molto megliosindaco di roma, per il prestigio politico e istituzionale che egli riveste”, ha dichiarato. “Indossare la fascia tricolore della capitale è una carica di assoluto rilievo politico, molto più importante di un qualunque ministro”, aggiunge. E sul piano ...

In questo modo la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena, liquida la candidatura ... Dello stesso avviso anche il sindaco di Firenze, Dario: 'Lo avrei visto molto meglio ..., in sostanza, alza la voce e partendo da questa partita chiede un nuovo protagonismo del ... prima vengono i 60 milioni di cittadini italiani", ha risposto Maria Elena, capogruppo di ...Per la capogruppo di Iv "non è la priorità", per il sindaco "i territori non possono essere ignorati con candidature calate dall’alto" ...Il sindaco di Firenze aggiunge: "E comunque si lasci decidere alla Toscana e a Siena" Siena, 9 febbraio 2021 - " Conte candidato a Siena? Più che nel collegio liberato dall'ex ministro dell'Economia P ...