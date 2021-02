Benevento | Depaoli | “Inzaghi rammaricato dopo la gara con la Sampdoria Vogliamo raggiungere i 40 punti”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il terzino Fabio, di proprietà dellama attualmente in prestito al, è tornato a parlare del pareggio tra le due squadre di domenica scorsa: Abbiamo un grande rimpianto - dichiara l'esterno ai microfoni di Ottogol - . Potevamo chiuderla prima e vincere, ma non ci siamo riusciti. Alla fine si è rivelato un punto guadagnato sulla zona retrocessione, anche se con un successo sarebbe stato tutto diverso.la partita il mister era felice per la nostra classifica, ma allo stesso tempo anche. Scendiamo in campo con l’unico obiettivo di conquistare risultati positivi, in modo dail prima possibile i 40".caption id="attachment 1091641" align="alignnone" width="1024", getty/caption ITA ...

Benevento, Depaoli titolare inamovibile per Inzaghi: 'Vogliamo salvarci' - ottopagine : Depaoli: 'A Bologna sarà un Benevento quadrato' #Benevento - FantaConsigli1 : Le formazioni ufficiali di #BeneventoSampdoria #Benevento: Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattare… - TuttoFanta : ?? #FormazioniUfficiali ?? ? #BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Imp…

