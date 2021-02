Bayern Monaco, Rummenigge strizza l’occhio a Salah: “L’egiziano come Messi e Ronaldo. Il suo futuro..” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Secondo me Salah è il Messi d'Africa".PSG, Pochettino: “Messi merita rispetto, la copertina di France Football non ci riguarda. Sul Barcellona…”Ha esordito così il dirigente del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, in un'intervista rilasciata ai media egiziani. Il Liverpool non sta vivendo un periodo di forma strabiliante e pertanto il dirigente del club bavarese ne ha approfittato per strizzare l'occhio all'ex attaccante della Fiorentina. I Reds hanno infatti un distacco di dieci lunghezze dalla capolista Manchester City e, per una squadra con ben altri obiettivi, la strada è decisamente in salita.Nel corso dell'intervista, 'Kalle' ha messo sullo stesso piatto della bilancia l'egiziano con l'asso portoghese in forza alla Juventus e con la 'Pulga', sottolineando ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) “Secondo meè ild'Africa".PSG, Pochettino: “merita rispetto, la copertina di France Football non ci riguarda. Sul Barcellona…”Ha esordito così il dirigente del, Karl Heinz, in un'intervista rilasciata ai media egiziani. Il Liverpool non sta vivendo un periodo di forma strabiliante e pertanto il dirigente del club bavarese ne ha approfittato perre l'occhio all'ex attaccante della Fiorentina. I Reds hanno infatti un distacco di dieci lunghezze dalla capolista Manchester City e, per una squadra con ben altri obiettivi, la strada è decisamente in salita.Nel corso dell'intervista, 'Kalle' ha messo sullo stesso piatto della bilancia l'egiziano con l'asso portoghese in forza alla Juventus e con la 'Pulga', sottolineando ...

