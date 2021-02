Atalanta-Napoli: Osimhen potrebbe scendere in campo dal 1? minuto (Di martedì 9 febbraio 2021) Victor Osimhen potrebbe partire titolare domani sera per la gara di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 febbraio 2021) Victorpartire titolare domani sera per la gara di Coppa Italia tra. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sechesi : Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Granada-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Granada Aspettando il tampone negativo di K… - GoalItalia : Gattuso non vuole più aspettare: Osimhen verso una maglia da titolare in #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - Teleblogmag : Juve-Inter e Atalanta-Napoli in prima serata sempre per la Coppa Italia. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - infoitsport : Scommesse Coppa Italia: Atalanta favorita a 1.85 su -