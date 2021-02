Anas | 3 000 chilometri di smart road | c’è anche la Palermo-Catania

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Oltre 3000 km dicon un investimento complessivo di 1 miliardo di euro Claudio Andrea Gemme, presidente dinonché Commissario di Governo per l’attuazione del piano straordinario di potenziamento della viabilità per i Mondiali di Sci Cortina 2021: “Cortina è il primo banco di prova per la mobilità. La SS51 “di Alemagna”