Allegri-Pirlo: la difesa ora è un fortino. All’Inter resta la Serie A (Di martedì 9 febbraio 2021) Una settimana da Allegri. Un po’ perché dopo la vittoria sulla Roma e la conquista della diciannovesima finale di Coppa Italia, lo stato d’animo in casa Juventus è più che sereno. Ma anche perché quel cambio di Pirlo nel finale di Juventus-Inter con Chiellini al posto di Cuadrado ha quasi ricordato la tradizionale mossa di Allegri con Barzagli. All’Allianz Stadium la Juventus ha fermato l’Inter sullo 0-0 col pragmatismo, ha guadagnato la finale creando poco e difendendo bene (Demiral monumentale). La continuità non è solo di risultati ma anche di carattere e desiderio di vincere. Meno sul lato del gioco dove forse la Juventus ha compiuto uno o due passi indietro tra il match di sabato e quello di stasera. Ma la Juventus c’è e dopo la Supercoppa Italiana, ha guadagnato la possibilità di alzare un altro trofeo contro la vincente di ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Una settimana da. Un po’ perché dopo la vittoria sulla Roma e la conquista della diciannovesima finale di Coppa Italia, lo stato d’animo in casa Juventus è più che sereno. Ma anche perché quel cambio dinel finale di Juventus-Inter con Chiellini al posto di Cuadrado ha quasi ricordato la tradizionale mossa dicon Barzagli. All’Allianz Stadium la Juventus ha fermato l’Inter sullo 0-0 col pragmatismo, ha guadagnato la finale creando poco e difendendo bene (Demiral monumentale). La continuità non è solo di risultati ma anche di carattere e desiderio di vincere. Meno sul lato del gioco dove forse la Juventus ha compiuto uno o due passi indietro tra il match di sabato e quello di stasera. Ma la Juventus c’è e dopo la Supercoppa Italiana, ha guadagnato la possibilità di alzare un altro trofeo contro la vincente di ...

pisto_gol : La Juve esonera #Allegri dopo essere stata eliminata dall’#Ajax per una idea di calcio più “europea”, prende #Sarri… - stevecounz : Pirlo arrivato con i propositi del calcio champagne e del bel gioco, dopo mesi da allenatore è tornato al modello “… - Sheva0007 : RT @Giallo585: “Pirlo l’ha vinta una volta, con Allegri in panchina”. Insomma, questi dieci anni di Milan vanno proprio cancellati... - reyfranciscovd : RT @TeamCRonaldo: Last 15 Finals by @Cristiano : ??? Ancelotti ??? Ancelotti ??? Ancelotti ??? ZZ ??? Santos ??? ZZ ??? ZZ ??? ZZ ??? ZZ ??? ZZ ??? A… - SquadyB : RT @TeamCRonaldo: Last 15 Finals by @Cristiano : ??? Ancelotti ??? Ancelotti ??? Ancelotti ??? ZZ ??? Santos ??? ZZ ??? ZZ ??? ZZ ??? ZZ ??? ZZ ??? A… -