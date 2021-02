Zanni (Lega) azzanna i sovranisti Ue. Rottura con AfD nel segno di Draghi? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nessuno tocchi Mario Draghi. La conversione europeista di Matteo Salvini si fa già sentire a Bruxelles. Un battibecco fra il leader dei sovranisti europei del gruppo Id (Identità e democrazia), il leghista Marco Zanni, e il suo vice tedesco di Afd Joerg Meuthen, la dice lunga sul clima che si respira in casa Lega all’indomani dell’endorsement al governo di unità nazionale. Il premier incaricato Draghi, dice Meuthen, “è un brutto scherzo”. Non solo: è “il grande maestro in materia di debiti” che viene per far spendere agli italiani “i tanti miliardi” del Recovery Fund. Pochi minuti dopo viene gelato dal presidente Zanni: “Se qualcuno all’estero critica il professor Draghi per aver difeso l’economia, il lavoro e la pace sociale europea, quindi anche italiana, e non solo ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nessuno tocchi Mario. La conversione europeista di Matteo Salvini si fa già sentire a Bruxelles. Un battibecco fra il leader deieuropei del gruppo Id (Identità e democrazia), il leghista Marco, e il suo vice tedesco di Afd Joerg Meuthen, la dice lunga sul clima che si respira in casaall’indomani dell’endorsement al governo di unità nazionale. Il premier incaricato, dice Meuthen, “è un brutto scherzo”. Non solo: è “il grande maestro in materia di debiti” che viene per far spendere agli italiani “i tanti miliardi” del Recovery Fund. Pochi minuti dopo viene gelato dal presidente: “Se qualcuno all’estero critica il professorper aver difeso l’economia, il lavoro e la pace sociale europea, quindi anche italiana, e non solo ...

