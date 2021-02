Wizz Air assicura i passeggeri contro i rischi derivanti dal Covid-19

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 febbraio 2021)Air annuncia che offrirà aila coperturativa-19 come parte del suo pacchettotivo di viaggio, disponibile suair.com attraverso la partnership della compagnia aerea con la compagniativa Chubb. I clientiAir ora possono acquistare un’zione di viaggio che copre le cancellazioni relative al-19 e le spese mediche quando viaggiano all’estero. Ad esempio, se si contraesse il-19 durante un viaggio all’estero e si dovessero sostenere costi aggiuntivi per prolungare il soggiorno o spese mediche per le cure durante la malattia, l’zione di viaggioAir coprirà tutto questo (si applica il ...