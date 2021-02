“Sto sputando sangue” Studentessa muore a 24 anni dopo quel piccolo intervento

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Leyla Sonmez è morta a seguito di undi rinoplastica. La ragazza, turca, aveva soltanto 24e l’episodio di cronaca risale al febbraio del 2019, ma soltanto in questi giorni stanno emergendo dettagli raccapriccianti su come sarebbe deceduta la giovane. I familiari della vittima ora hanno avanzato ultimamente una nuova denuncia penale. Sotto accusa è infatti il chirurgo che ha eseguito l’operazione, nonché lo staff dell’ospedale in cui è stato svoltol’rivelatosi fatale. Leyla ha riscontrato i primi segnali di malessere già pocola mini-operazione, quando lei era ancora ricoverata in clinica per la convalescenza post-operatoria. Alcuni messaggi vocali inviati allora dalla stessa ad alcuni amici, e il cui contenuto è stato divulgato solo recentemente dalla stampa, ...

Dalla Turchia arrivano nuovi particolari su una studentessa morta in seguito a un'operazione di chirurgia estetica al naso . L'episodio di cronaca risale al febbraio del 2019, ma soltanto in questi ...