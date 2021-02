Statuto M5S, parola agli iscritti. Da domani si vota sulla piattaforma Rousseau. Se non passerà la modifica dovrà essere eletto un nuovo capo politico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle ha annunciato la votazione, in programma domani e mercoledì sulla piattaforma , sulle modifiche allo Statuto del Movimento. “Dalle ore 12:00 di domani martedì 9 febbraio 2021 fino alle ore 12:00 di mercoledì 10 febbraio 2021”, l’Assemblea degli iscritti M5S “è chiamata in prima convocazione per esprimersi” sulle modifiche statutarie che porteranno alla nuova governance collegiale. Sono sei i quesiti sottoposti al voto degli iscritti. Uno di questi riguarda l’introduzione di un “Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri”. “Qualora non fosse approvata la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle ha annunciato lazione, in programmae mercoledì, sulle modifiche allodel Movimento. “Dalle ore 12:00 dimartedì 9 febbraio 2021 fino alle ore 12:00 di mercoledì 10 febbraio 2021”, l’Assemblea degliM5S “è chiamata in prima convocazione per esprimersi” sulle modifiche statutarie che porteranno alla nuova governance collegiale. Sono sei i quesiti sottoposti al voto degli. Uno di questi riguarda l’introduzione di un “Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri”. “Qualora non fosse approvata la ...

