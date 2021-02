Stasera tutto è possibile gli ospiti di martedì 9 febbraio su Rai 2 (Di martedì 9 febbraio 2021) Stasera tutto è possibile su Rai 2 martedì 9 febbraio con Stefano De Martino, gli ospiti e i giochi della quarta puntata Stasera tutto è possibile la quarta puntata è in onda martedì 9 febbraio sempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, la trasmissione anche questa settimana dovrà fare i conti con il calcio, su Rai 1 e in particolare con la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus – Inter. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes, Stasera tutto è possibile è stato registrato dall’Auditorium Rai di Napoli rispettando le norme anti-Covid. Tantissimi giochi che ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 febbraio 2021)su Rai 2con Stefano De Martino, glie i giochi della quarta puntatala quarta puntata è in ondasempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, la trasmissione anche questa settimana dovrà fare i conti con il calcio, su Rai 1 e in particolare con la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus – Inter. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes,è stato registrato dall’Auditorium Rai di Napoli rispettando le norme anti-Covid. Tantissimi giochi che ...

zaiapresidente : ?? Le mie dichiarazioni stasera a #Cortina2021 a margine della cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci Alpino, ch… - RedRonnie : Stasera un Premiato Circo Volante del Barone Rosso molto impegnativo e pieno di ospiti. Per questo ho aggiunto miel… - andreapurgatori : Causa crisi, #Atlantide ahimè slitta ancora. Tutto succede il mercoledì ma il prossimo non ce lo lasciamo scappare.… - ranoextra : RT @dcate13: Tommaso ha capito tutto. Ha capito che deve evitare Giulia per non assecondare il suo vittimismo, altrimenti passerà sempre p… - luceecenere_ : Pierpaolo ti amo, stasera sei stato perfetto in tutto! In studio con Elisabetta, hai difeso Giulia e pure la nomination #PRELEMI -