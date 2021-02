Sileri si sbilancia | «Il peggio è passato | a giugno torneremo a vivere Prima però superiamo la terza ondata»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quando potremo tornare anormalmente? «Spero da. I vaccini sono essenziali». Il vice ministro della Salute, Pierpaolo, ha affidato il suo ottimismo alle pagine del quotidiano Libero. In sostanza, secondo il numero 2 di Roberto Speranza, ildella pandemia di Coronavirus sarebbe: «Laci sarà sicuramente», ha premesso, «perché le riaperture comportano un inevitabile aumento dei contagi». Ma a giudizio di«non sarà come la seconda e penso che riusciremo a controllarla senza dover ricorrere a nuove improvvise chiusure, proprio perché le persone fragili non si ammaleranno».: «È dal 5 ottobre che dico che ristoranti e bar possono riaprire in sicurezza» Su un altro fronte ...

Ultime Notizie dalla rete : Sileri sbilancia

Open

Sembra andare in questa direzione l'intervento di Pierpaolo, che domenica scorsa in ... Bruno non sisugli investimenti che sarebbero necessari per adeguare gli impianti (altre fonti ...Pensando al Natale per'sono impensabili cenoni e riunioni familiari, considerando gli ... Anche riguardo agli spostamenti su base regionale in vista delle Feste il viceministro non si...Grande produttore di medicinali, il nostro Paese oggi può contare su un’unica grande fabbrica di vaccini, quella di Gsk. Farmindustria: per adeguare un impianto servono 6-8 mesi ...Sembra andare in questa direzione l’intervento del viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, che domenica scorsa in televisione ... manifattura farmaceutica di Farmindustria. Bruno non si sbilancia ...