Serie C, cinque schiaffi per il Palermo: una grande incapace di volare (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il clima nel capoluogo siciliano non è dei migliori. Anzi, la tensione negativa sale di partita in partita. I tifosi rosanero che lo scorso anno sono riemersi dall’inferno della Serie D dopo il fallimento, stanno toccando con mano le molteplici difficoltà del (ri)approcciarsi con il mondo dei professionisti del calcio italiano. Dario Mirri, proprietario del club, non è ben visto dalla piazza palermitana che, dopo gli ultimi risultati, chiede a gran voce la vendita del club ad un uomo capace di elevare verso l’alto la squadra e le ambizioni dei sostenitori. L’ultima sconfitta sul campo dell’Avellino, ovviamente, non ha contribuito a distendere gli animi. La compagine di Roberto Boscaglia, dopo un calciomercato invernale poco pirotecnico, sembra essere entrata in un tunnel che certifica tutti i problemi emersi fin qui: nelle ultime cinque partite del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il clima nel capoluogo siciliano non è dei migliori. Anzi, la tensione negativa sale di partita in partita. I tifosi rosanero che lo scorso anno sono riemersi dall’inferno dellaD dopo il fallimento, stanno toccando con mano le molteplici difficoltà del (ri)approcciarsi con il mondo dei professionisti del calcio italiano. Dario Mirri, proprietario del club, non è ben visto dalla piazza palermitana che, dopo gli ultimi risultati, chiede a gran voce la vendita del club ad un uomo capace di elevare verso l’alto la squadra e le ambizioni dei sostenitori. L’ultima sconfitta sul campo dell’Avellino, ovviamente, non ha contribuito a distendere gli animi. La compagine di Roberto Boscaglia, dopo un calciomercato invernale poco pirotecnico, sembra essere entrata in un tunnel che certifica tutti i problemi emersi fin qui: nelle ultimepartite del ...

OptaPaolo : 8 - Nicolò #Barella ha preso parte a 8 gol in questo campionato (tre reti e cinque assist): suo record in Serie A i… - sportli26181512 : #Cagliari, crisi infinita. E tornano le nubi su Di Francesco: Terz'ultimo posto solitario, solo 1 punto nelle ultim… - prdndlizzie : Sappiate che ne sto guardando cinque insieme quindi prima o poi aggiorneró (anche se più che serie the dovrei scriv… - PasdaranFiSud : @lucadotto Questa banderuola rappresenta i sovrappeso divorziati che non sono stati capaci di laurearsi neanche in… - A_D_Sport : SERIE B U.S. Lecce 1 Ascoli Calcio 1898 FC SPA 2 Dopo cinque risultati utili di fila il Lecce riassapora l’amarez… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cinque Frosinone, Nesta da brividi: al bivio c'è l'Ascoli

... dove il giorno seguente alle 21 i canarini dovranno assolutamente provare a invertire il trend negativo dell'ultimo periodo (le ultime nove gare hanno fruttato soltanto cinque pareggi oltre a ...

Ceramica " Incontro trasversale tra amministratori e parlamentari per salvare dalla crisi il settore della ceramica artistica

"Sono cinque " ha detto Toniaccini - le proposte, configurabili come strategie di breve periodo, ... Mi permetto di chiedere, oggi, di attivare " prosegue Toniaccini - una serie di proposte concrete ed ...

Crescere dopo il Covid: Smi lancia una serie di webinar per le aziende della moda Il Sole 24 ORE Ternana-Casertana, gli umbri tentano la fuga decisiva: le probabili formazioni

Ternana e Casertana si sfidano stasera al Liberati per il Monday Night della 23^ giornata del girone C di Serie C. Umbri in campo per approfittare del passo falso del Bari e allungare il distacco in c ...

Serie A3: trasferta no per Brugherio contro Macerata

Trasferta incolore per la Gamma Chimica che s’arrende in tre set ai padroni di casa della Med Store Macerata nella 15° giornata del Campionato Serie A3 Credem Banca. I Diavoli contrastano solo a tratt ...

... dove il giorno seguente alle 21 i canarini dovranno assolutamente provare a invertire il trend negativo dell'ultimo periodo (le ultime nove gare hanno fruttato soltantopareggi oltre a ..."Sono" ha detto Toniaccini - le proposte, configurabili come strategie di breve periodo, ... Mi permetto di chiedere, oggi, di attivare " prosegue Toniaccini - unadi proposte concrete ed ...Ternana e Casertana si sfidano stasera al Liberati per il Monday Night della 23^ giornata del girone C di Serie C. Umbri in campo per approfittare del passo falso del Bari e allungare il distacco in c ...Trasferta incolore per la Gamma Chimica che s’arrende in tre set ai padroni di casa della Med Store Macerata nella 15° giornata del Campionato Serie A3 Credem Banca. I Diavoli contrastano solo a tratt ...