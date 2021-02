Prada Cup, Max Sirena: “Possiamo battere Ineos, ci proviamo! Luna Rossa ha toccato i 72 nodi in allenamento!” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Luna Rossa si sta preparando per l’attesissima Finale della Prada Cup. Mancano cinque giorni all’inizio del confronto con Ineos Uk, che incomincerà sabato 13 febbraio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L’imbarcazione si presenta all’appuntamento dopo aver demolito American Magic in semifinale e con tutte le carte in regola per tenere testa ai britannici: si preannuncia una serie conclusiva particolarmente equilibrata, avvincente e appassionante. Chi vince sette regate alza al cielo il trofeo e, soprattutto, si garantisce la possibilità di affrontare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. Fervono i preparativi nel Golfo di Hauraki, dove James Spithill e compagni si sono allenati duramente negli ultimi giorni, testando anche diverse novità per essere ancora più performanti contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021)si sta preparando per l’attesissima Finale dellaCup. Mancano cinque giorni all’inizio del confronto conUk, che incomincerà sabato 13 febbraio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L’imbarcazione si presenta all’appuntamento dopo aver demolito American Magic in semifinale e con tutte le carte in regola per tenere testa ai britannici: si preannuncia una serie conclusiva particolarmente equilibrata, avvincente e appassionante. Chi vince sette regate alza al cielo il trofeo e, soprattutto, si garantisce la possibilità di affrontare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. Fervono i preparativi nel Golfo di Hauraki, dove James Spithill e compagni si sono allenati duramente negli ultimi giorni, testando anche diverse novità per essere ancora più performanti contro ...

PastoreFrance : Quell'italia che, molti, in Europa non digeriscono. Prada Cup, la stampa inglese attacca Luna Rossa! “È ridicola, tornerà a casa in lacrime” - infoitsport : Prada Cup: sale la tensione per la finale senza padrone fra Luna Rossa e Ineos - Veladuepuntozer : Prada America’s Cup 2021: c’è già un po’ di Italia in finale - zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: Luna Rossa derisa dagli inglesi. “Andrete a casa in lacrime” - #Prada #DIRETTA: #Rossa… - angelo_arcadu : RT @RaiSport: ??? #PradaCup Max #Sirena: '#LunaRossa teme solo se stessa' L'imbarcazione italiana ???? si prepara alla sfida contro #IneosTea… -