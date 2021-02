Peter Gomez a La7: “M5s dovrebbe stare dentro nuovo governo per controllare, perché 300 miliardi scatenano gli appetiti di molti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ospite della trasmissione condotta da Giletti su La7, Non è l’Arena, Peter Gomez ha commentato l’attuale situazione politica e il dibattito interno in coro nel Movimento 5 stelle sulla possibilità di far parte del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. “Tutti noi – ha detto Gomez – sappiamo quali appetiti scatenano i 300 miliardi che arriveranno all’Italia. Sono convinto che uno dei motivi principali, per cui è caduto il governo Conte siano proprio gli appetiti su quei soldi. Allora è meglio che una forza politica grande come il Movimento 5 stelle stia dentro per controllare, invece che fuori” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ospite della trasmissione condotta da Giletti su La7, Non è l’Arena,ha commentato l’attuale situazione politica e il dibattito interno in coro nel Movimento 5 stelle sulla possibilità di far parte delesecutivo guidato da Mario Draghi. “Tutti noi – ha detto– sappiamo qualii 300che arriveranno all’Italia. Sono convinto che uno dei motivi principali, per cui è caduto ilConte siano proprio glisu quei soldi. Allora è meglio che una forza politica grande come il Movimento 5 stelle stiaper, invece che fuori” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

