Nvidia annuncia data di uscita e prezzo della GeForce RTX 3060 da 12 GB

(Di lunedì 8 febbraio 2021)lancerà laRTXda 12 GB questo mese, ma ora abbiamo scoperto laesatta in cui potrete mettere le mani sulla scheda grafica. Quando è statoto il lancioRTX, era previsto per febbraio manon ha mai rivelato esattamente il giorno preciso. Ora sappiamo che laesatta di lancio dell'RTXè fissata per il 25 febbraio. La scheda grafica sarà disponibile presso i punti vendita globali a undi partenza di $ 329,99 ma, come sempre, ilè solo MSRP (quello suggerito dal produttore) e quello effettivo differirà in base ai design personalizzati e dipenderà anche in gran parte dalla disponibilità delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia annuncia

