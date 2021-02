Neve rossa sulle Alpi | effetto sabbia sahariana Paesaggi surreali

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Come annunciato, le nevicate sono tornate a cadere sull’Arcono nel corso dell’ultimo weekend. Laè caduta a seguito del transito della perturbazione nella giornata di domenica con fenomeni in transito da ovest verso est. Correnti meridionali d’origine nord-africana, pescate direttamente dall’entroterra sahariano, hanno accompagnato l’impulso perturbato. I forti venti sul deserto hanno spinto il cosiddetto silt sahariano in alta quota, andando ad unirsi alla perturbazione e facendo assumere al cielo il cosiddettosporco. Le precipitazioni hanno così assunto una colorazionestra, essendo intrise del pulviscolo del deserto che va a fungere da nucleo di condensazione per i cristalli di. Si è avuta la pioggia, con deposito di componente sabbiosa nelle ...