Napoli, che sfortuna: difesa ai box, come si muoverà Gattuso? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Periodo negativo per il Napoli, dopo Koulibaly si ferma anche Manolas. Nel periodo più importante per gli azzurri, quali saranno le mosse di Gattuso? Napoli in emergenza totale. Nel periodo probabilmente più importante della stagione, Gennaro Gattuso si trova costretto a fare i conti con le assenze delle colonne portanti della difesa partenopea. Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 5 febbraio, alla vigilia della gara (poi persa) con il Genoa. Kostas Manolas, che proprio in quella gara aveva subito una brutta contusione, si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali presso la clinica Pineta Grande. La diagnosi è impietosa: distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le due assenze vanno ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Periodo negativo per il, dopo Koulibaly si ferma anche Manolas. Nel periodo più importante per gli azzurri, quali saranno le mosse diin emergenza totale. Nel periodo probabilmente più importante della stagione, Gennarosi trova costretto a fare i conti con le assenze delle colonne portanti dellapartenopea. Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 5 febbraio, alla vigilia della gara (poi persa) con il Genoa. Kostas Manolas, che proprio in quella gara aveva subito una brutta contusione, si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali presso la clinica Pineta Grande. La diagnosi è impietosa: distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le due assenze vanno ...

ZZiliani : Caro De Laurentiis presidente della @sscnapoli, premesso che il momento no del #Napoli è responsabilità di tutti, s… - claudioruss : L'agente di Elseid #Hysaj a @radiopuntonuovo annuncia che le trattative per il rinnovo con il #Napoli sono chiuse,… - Avvenire_Nei : Don Patriciello: perché questa risposta del Comune di Napoli alla camorra è più importante di quello che sembra - TolliVincenzo : RT @Gianluca_2205: Comunque a Napoli siamo speciali nel sovvertire la realtà. Due grandi signori come Benitez e Ancelotti sono u chiattun e… - dotrss : RT @NessunoAmicoMio: Si è fatta campagna denigratoria contro gli assembramenti di Napoli e Inter ? Noi facciamo lo stesso, con i media che… -