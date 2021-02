Modello Bertolaso, cosa propone Salvini a Draghi per il piano vaccini anti-Covid (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Proporremo a Draghi il Modello Bertolaso”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in vista dell’incontro previsto per domani pomeriggio col premier incaricato per il secondo giro di consultazioni (AGGIORNAMENTI). "La priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C'è un Modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni", ha riferito Salvini. Ma cosa è e in cosa consiste il "Modello Bertolaso"? L’ex vicepremier si riferisce al piano messo a punto dall’unità di crisi della Regione Lombardia, guidata appunto dall’ex ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Proporremo ail”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in vista dell’incontro previsto per domani pomeriggio col premier incaricato per il secondo giro di consultazioni (AGGIORNAMENTI). "La priorità che porteremo al tavolo del professor, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C'è unlombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni", ha riferito. Maè e inconsiste il ""? L’ex vicepremier si riferisce almesso a punto dall’unità di crisi della Regione Lombardia, guidata appunto dall’ex ...

