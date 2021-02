LIVE Camila Giorgi-Shvedova 6-3 2-1, Australian Open in DIRETTA: l’azzurra adopera il break in avvio di secondo set! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 break Giorgi SU DOPPIO FALLO KAZAKO! l’azzurra scappa via anche nel secondo set. 0-40 TRE PALLE break Giorgi! l’azzurra sfrutta l’ennesimo errore della kazaka. 0-30 Altra risposta profonda dell’azzurra e chiusura con il diritto dal centro del campo. 0-15 Giorgi ricama le righe: grande rovescio diagonale vincente. 1-1 Ma questa volta scappa via il diritto della kazaka: Giorgi gestisce il servizio. 40-30 Gran diritto lungolinea di Shvedova che prova a resta nel game. 40-15 Rovescio in contropiede di Giorgi dopo il recupero con il back morbido della kazaka. 30-15 Quarto doppio fallo ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1SU DOPPIO FALLO KAZAKO!scappa via anche nelset. 0-40 TRE PALLEsfrutta l’ennesimo errore della kazaka. 0-30 Altra risposta profonda dele chiusura con il diritto dal centro del campo. 0-15ricama le righe: grande rovescio diagonale vincente. 1-1 Ma questa volta scappa via il diritto della kazaka:gestisce il servizio. 40-30 Gran diritto lungolinea diche prova a resta nel game. 40-15 Rovescio in contropiede didopo il recupero con il back morbido della kazaka. 30-15 Quarto doppio fallo ...

