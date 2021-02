La prima “missione” di Draghi? La guerra in Mali, con le forze speciali italiane pronte a partire (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Il governo Draghi deve ancora nascere, ma sappiamo già quale sarà la sua prima missione estera: la guerra in Mali. Nazione destabilizzata da svariate milizie armate fino ai denti, affiliate ad Al Qaeda o all’Isis, attive in tutto il Sahel. In questi giorni un distaccamento di forze speciali italiane pare sia stato inviato a Bamako per compiere una ricognizione sul campo e a metà marzo prenderà il via la missione Takuba. E’ tutto già approntato e salvo frenate improvvise (quanto improbabili) da parte del nuovo esecutivo, saranno 200 i soldati italiani a recarsi in Mali. Mali, la missione delle forze speciali italiane Un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Il governodeve ancora nascere, ma sappiamo già quale sarà la suaestera: lain. Nazione destabilizzata da svariate milizie armate fino ai denti, affiliate ad Al Qaeda o all’Isis, attive in tutto il Sahel. In questi giorni un distaccamento dipare sia stato inviato a Bamako per compiere una ricognizione sul campo e a metà marzo prenderà il via laTakuba. E’ tutto già approntato e salvo frenate improvvise (quanto improbabili) da parte del nuovo esecutivo, saranno 200 i soldati italiani a recarsi in, ladelleUn ...

_Carabinieri_ : L’Arma tra le prime forze di pace al mondo. Nella notte del #4febbraio 1897 da Catania salparono i #Carabinieri des… - NATOlizer : La prima 'missione' di Draghi? La guerra in Mali, con le forze speciali italiane pronte a partire… - IlPrimatoN : Tra un mese i nostri militari saranno inviati in Mali. Ecco perché - Group8g : @chilhavistorai3 Ha studiato tutto per bene .. esce un ora prima del coprifuoco e rientra mezz’ora dopo la fine del… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: La #NASA e tre partner internazionali, tra cui anche l'#Italia con l'#ASI, hanno firmato una dichiarazione di intenti p… -

Ultime Notizie dalla rete : prima missione Flora Ulisse, scoiattolo supereroe e 'salvafamiglie'

La missione di rimettere insieme i pezzi di una famiglia 'interrotta' in cui ognuno, mamma, papà e ... "Non è la prima volta che fanno un adattamento da un mio libro (nel 2008 è uscita la trasposizione ...

morto don Zammuto, il salesiano padre di generazioni di studenti

A marzo avrebbe compiuto 99 anni. Ma se n'è andato prima, in punta di piedi. Don Giuseppe Zammuto è stato per lunghi anni un autentico faro per ... per la nostra missione educativa e per i nostri ...

La prima “missione” di Draghi? La guerra in Mali, con le forze speciali italiane pronte a partire Il Primato Nazionale Lampi di Ounas: Crotone, basterà per il miracolo?

La prima apparizione di Ounas con la maglia del Crotone è stata piuttosto incoraggiante: sul talento algerino Stroppa può costruire il miracolo salvezza ...

La didattica mista in Calabria, l’ultima missione impossibile

Sono tornate in classe anche le scuole superiori calabresi che, come già per diverse altre regioni, hanno ripreso le attività nella modalità della didattica mista: metà classe in presenza e metà class ...

Ladi rimettere insieme i pezzi di una famiglia 'interrotta' in cui ognuno, mamma, papà e ... "Non è lavolta che fanno un adattamento da un mio libro (nel 2008 è uscita la trasposizione ...A marzo avrebbe compiuto 99 anni. Ma se n'è andato, in punta di piedi. Don Giuseppe Zammuto è stato per lunghi anni un autentico faro per ... per la nostraeducativa e per i nostri ...La prima apparizione di Ounas con la maglia del Crotone è stata piuttosto incoraggiante: sul talento algerino Stroppa può costruire il miracolo salvezza ...Sono tornate in classe anche le scuole superiori calabresi che, come già per diverse altre regioni, hanno ripreso le attività nella modalità della didattica mista: metà classe in presenza e metà class ...