La madre gli affida la figlia di sette anni e lui ne abusa: in carcere pensionato 74enne (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe abusato di una bimba di sette anni che la madre, amica di famiglia, gli affidava durante alcune assenze. È la pesante accusa a carico di un 74enne pensionato di Lusciano (Caserta), arrestato dai carabinieri e condotto in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. I fatti sarebbero andati avanti dal 2019 a poco tempo fa. A far partire le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è stata la madre della bimba, una romena, che si è rivolta si carabinieri dopo aver ricevuto le terribili confidenze della figlia, che ha raccontato delle volte in cui l’anziano amico della mamma, la costringeva a subire “giochi” di natura sessuale, che a lei non piacevano. Prima di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbeto di una bimba diche la, amica di famiglia, gliva durante alcune assenze. È la pesante accusa a carico di undi Lusciano (Caserta), arrestato dai carabinieri e condotto insu ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. I fatti sarebbero andati avanti dal 2019 a poco tempo fa. A far partire le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è stata ladella bimba, una romena, che si è rivolta si carabinieri dopo aver ricevuto le terribili confidenze della, che ha raccontato delle volte in cui l’anziano amico della mamma, la costringeva a subire “giochi” di natura sessuale, che a lei non piacevano. Prima di ...

