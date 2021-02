Il malware Android che ha infettato 10 milioni di smartphone (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Foto: Pixabay)Sembrava un normale aggiornamento di routine quello dello scorso 4 dicembre per l’applicazione Barcode Scanner sviluppata da Lavabird Ltd. E invece, subdolamente, ha trasformato un’utilità per effettuare scansioni di codici qr e generare codici a barre in una fucina di pubblicità malevole che hanno iniziato a fioccare sui circa 10 milioni di smartphone che avevano fino a quel momento accolto il software. Poteva sembrare il frutto di una disattenzione, magari l’installazione di qualche nuovo software da fonti poco raccomandabili. Ma una buona fetta degli utenti affetti dal malware aveva scaricato l’ultimo software mesi e mesi fa. Il colpevole, dunque, era un’applicazione già presente sullo smartphone: pochi avrebbero immaginato fosse proprio Barcode Scanner, che da anni svolgeva il suo semplice ma utile ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Foto: Pixabay)Sembrava un normale aggiornamento di routine quello dello scorso 4 dicembre per l’applicazione Barcode Scanner sviluppata da Lavabird Ltd. E invece, subdolamente, ha trasformato un’utilità per effettuare scansioni di codici qr e generare codici a barre in una fucina di pubblicità malevole che hanno iniziato a fioccare sui circa 10diche avevano fino a quel momento accolto il software. Poteva sembrare il frutto di una disattenzione, magari l’installazione di qualche nuovo software da fonti poco raccomandabili. Ma una buona fetta degli utenti affetti dalaveva scaricato l’ultimo software mesi e mesi fa. Il colpevole, dunque, era un’applicazione già presente sullo: pochi avrebbero immaginato fosse proprio Barcode Scanner, che da anni svolgeva il suo semplice ma utile ...

