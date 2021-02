Il destino di Gattuso legato ad una data e ad un sì

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Riflessioni in corso in casa Napoli e se l’esonero non è arrivato dopo Genova,continua a rischiare l’allontanamento La sconfitta con il Genoa ha riacceso le discussioni ma non ha portato all’esonero di. Giornate di riflessioni per il Napoli con De Laurentiis combattuto sul da farsi: cambiare immediatamente la guida tecnica oppure attendere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il crocevia è costituito dalle prossime due partite: con l'Atalanta mercoledì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e sabato in campionato con la Juve. Ildisi deciderà sabato. Poi nel giorno di San Valentino potrebbe essere ufficializzata la fine di un amore mai sbocciato del tutto tra Ringhio e De Laurentiis . Dovesse andar male in ...... il sospetto d'essere "impotenti", perché di là c'è il, s'è preso il Napoli e l'ha reso ... Napoli,amaro: "Perdiamo le partite in fotocopia"Il Napoli vive un momento particolarmente delicato. Gli azzurri, contro il Genoa, hanno collezionato la loro settima sconfitta in campionato. Tante considerando anche che i campani devono recuperare a ...Se è vero che a Napoli sono passati straordinari tatticisti come Marchesi, Lippi e Bianchi, ma il pubblico ama ancora Vinicio e Sarri, la logica porta a immaginare un nuovo allenatore che non prometta ...