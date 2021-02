I dubbi dei poliziotti sul vaccino Astrazeneca: è il peggiore. Bassetti: non è vero, non è di serie B (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non vogliamo essere trattati come cavie. Lo dice il sindacato di polizia Consap annunciando che domani in un incontro con il Capo della Polizia ed il Direttore Centrale di Polizia Sanitaria “ci faremo portavoce di una diffusa sensazione di essere trattati come cavie”. La polemica è sull’avvio del piano di vaccinazione per tutto il personale della Polizia di Stato, attraverso l’inoculazione su base volontaria e previa prenotazione, delle prime dosi del vaccino di Astrazeneca, già arrivate nell’hub di Pratica di Mare. Molti poliziotti non si fidano del vaccino Astrazeneca “Le preoccupazioni di uomini e donne della Polizia di Stato – spiega il Segretario Generale Nazionale della Consap Cesario Bortone – sono legate al tipo di vaccino che si è deciso di somministrare, anche alla luce ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non vogliamo essere trattati come cavie. Lo dice il sindacato di polizia Consap annunciando che domani in un incontro con il Capo della Polizia ed il Direttore Centrale di Polizia Sanitaria “ci faremo portavoce di una diffusa sensazione di essere trattati come cavie”. La polemica è sull’avvio del piano di vaccinazione per tutto il personale della Polizia di Stato, attraverso l’inoculazione su base volontaria e previa prenotazione, delle prime dosi deldi, già arrivate nell’hub di Pratica di Mare. Moltinon si fidano del“Le preoccupazioni di uomini e donne della Polizia di Stato – spiega il Segretario Generale Nazionale della Consap Cesario Bortone – sono legate al tipo diche si è deciso di somministrare, anche alla luce ...

carolafrediani : Il Garante privacy ha scritto a Clubhouse con domande/rilievi sulla raccolta dati - raffaellapaita : “Davvero la crisi che ha innescato la nomina di #Draghi è stata avvertita come incomprensibile da parte degli itali… - SecolodItalia1 : I dubbi dei poliziotti sul vaccino Astrazeneca: è il peggiore. Bassetti: non è vero, non è di serie B… - juststr4ngers : RT @flavxlou: «A volte, Lewis, mi vengono dei dubbi sull'esistenza di Dio» «poi ti guardo e penso che per forza debba esistere un Dio, pe… - infosec202002 : Tik Tok : alcuni dubbi sull’age verification Link all'articolo --> -