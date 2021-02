Governo, Matteo Salvini: “Noi diamo il cuore, altri mettono veti e fanno capricci” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “altri mettono veti e fanno capricci, noi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo“. Sono queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa in piazza Città di Lombardia a Milano, in merito alla formazione del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. “Noi abbiamo raccolto l’appello del Presidente della Repubblica senza mettere veti in casa d’altri – ha aggiunto Salvini -. Avere l’Italia in sicurezza e in salute entro l’estate sarebbe fondamentale“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “, noi abbiamo buttato iloltre l’ostacolo“. Sono queste le parole del leader della Legadurante un punto stampa in piazza Città di Lombardia a Milano, in merito alla formazione del nuovoguidato da Mario Draghi. “Noi abbiamo raccolto l’appello del Presidente della Repubblica senza metterein casa d’– ha aggiunto-. Avere l’Italia in sicurezza e in salute entro l’estate sarebbe fondamentale“. SportFace.

