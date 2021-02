Governo Draghi, parte il secondo giro di consultazioni: i dubbi sulla squadra (Di lunedì 8 febbraio 2021) Partirà questo pomeriggio la nuova tornata di consultazioni per riuscire a risolvere gli ultimi dubbi sulla nascita del Governo Draghi. Sabato, al termine del primo giro, si era delineata la più favorevole delle ipotesi, una larghissima maggioranza e apertura da parte di tutti i partiti con l’eccezione di Fratelli d’Italia che opta per un’opposizione costruttiva. Una maggioranza che non necessariamente si traduce in stabilità. Si rende infatti più difficile per Draghi in questo momento trovare il giusto compromesso e una mediazione adeguata tra tutte le parti che hanno espresso il loro sostegno a un esecutivo presieduto dall’ex governatore della Banca d’Italia. La linea di Governo dovrà tenere conto delle proposte del centrosinistra e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Partirà questo pomeriggio la nuova tornata diper riuscire a risolvere gli ultiminascita del. Sabato, al termine del primo, si era delineata la più favorevole delle ipotesi, una larghissima maggioranza e apertura dadi tutti i partiti con l’eccezione di Fratelli d’Italia che opta per un’opposizione costruttiva. Una maggioranza che non necessariamente si traduce in stabilità. Si rende infatti più difficile perin questo momento trovare il giusto compromesso e una mediazione adeguata tra tutte le parti che hanno espresso il loro sostegno a un esecutivo presieduto dall’ex governatore della Banca d’Italia. La linea didovrà tenere conto delle proposte del centrosinistra e ...

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : E adesso? Lo volevamo tutti... Conte si tira fuori: 'Draghi interlocutore serio ma non entro nel governo' - sirenasong1 : RT @Storace: Questo è stato il premier di cui ci siamo liberati. #Conte il sabotatore - xulnet : RT @M49liberorso: Chiedo che il Governo Draghi inserisca nel suo programma lo Ius Soli, senza diritti non c’è sviluppo. M49 #7febbraio -