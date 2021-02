Franca Leosini: 'Torno in tv'/ 'Ho temuto che Marco Mariolini mi aggredisse' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una delle cose che faccio fatica ad accettare è il computo quotidiano delle vittime. Sento dire 'oggi solo trecento morti'. Penso a tutte quelle persone che muoiono in quel modo. Come si può dire '... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una delle cose che faccio fatica ad accettare è il computo quotidiano delle vittime. Sento dire 'oggi solo trecento morti'. Penso a tutte quelle persone che muoiono in quel modo. Come si può dire '...

Anteprima8 : Cose imparate dai giornali degli ultimi tre giorni: che Luigi XIV detestava Parigi; che Franca Leosini non abita pi… - MorteRisata : ammazzerei qualcuno solo per farmi intervistare da franca leosini - _LoZio : @Ri_Ghetto Secondo me faranno un reality show simile un giorno, con Franca Leosini e tanto trash - PinaKoteca_ : Comunque se mi portate a #CePostaPerTe e vi presentate con un calciatore io vi denunzio. Per me solo Franca Leosini. - cdghietta : RT @rostokkio: Pugnalare in sequenza Bersani, Letta, Marino e Conte, fa di Matteo Renzi la culla del nuovo programma di Franca Leosini. -