Focolaio Covid nel campo rom a Castel Romano. FdI: perché non è ancora zona rossa? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dodici positivi, tutti di uno stesso nucleo familiare, nel campo rom di Castel Romano. Lo specifica la Asl Rm 2 dopo che era trapelata la notizia di un Focolaio nella baraccopoli e anche di una vittima. Anche se non si capisce se la causa della morte sia stata realmente il Covid. Nell’area vivono 300 persone. Chi controlla il rispetto dell’isolamento? Resta la preoccupazione: chi garantisce che l’isolamento della famiglia colpita dal virus venga davvero rispettato? “Il Focolaio Covid che si è sviluppato all’interno del campo rom di Castel Romano – accusano gli esponenti di FdI Chiara Colosimo e Federico Rocca – è frutto dell’irresponsabile atteggiamento dell’ amministrazione comunale. Se è vero, infatti, che già lo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dodici positivi, tutti di uno stesso nucleo familiare, nelrom di. Lo specifica la Asl Rm 2 dopo che era trapelata la notizia di unnella baraccopoli e anche di una vittima. Anche se non si capisce se la causa della morte sia stata realmente il. Nell’area vivono 300 persone. Chi controlla il rispetto dell’isolamento? Resta la preoccupazione: chi garantisce che l’isolamento della famiglia colpita dal virus venga davvero rispettato? “Ilche si è sviluppato all’interno delrom di– accusano gli esponenti di FdI Chiara Colosimo e Federico Rocca – è frutto dell’irresponsabile atteggiamento dell’ amministrazione comunale. Se è vero, infatti, che già lo ...

RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - borghi_claudio : @g_bertoncello Ma 'sappiamo' cosa? Parli per lei. Se il primo focolaio covid fosse avvenuto da un'altra parte credo… - greenMe_it : Covid, nuovo focolaio tra i visoni a Padova: bisogna fermare subito gli allevamenti (per sempre)… - ilduca81875061 : RT @SecolodItalia1: Focolaio Covid nel campo rom a Castel Romano. FdI: perché non è ancora zona rossa? - iolanda_pitti : RT @SecolodItalia1: Focolaio Covid nel campo rom a Castel Romano. FdI: perché non è ancora zona rossa? -