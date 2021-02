Crisi di governo, 10 e 11 febbraio il voto su ingresso del M5s in esecutivo Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 10 e l’11 febbraio il voto sull’ingresso del M5s in esecutivo Draghi. La parola, quindi, passa agli iscritti. ROMA – Un voto sull’ingresso del M5s in esecutivo Draghi. Viste le divisioni all’interno del Movimento e il rischio di una scissione, i vertici pentastellati hanno deciso di dare la parola agli iscritti. La comunicazione è arrivata dal Blog delle Stelle. La votazione si aprirà alle 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 e continuerà per 24 ore. La chiusura, infatti, è prevista per le 13 del giorno successivo. Gli iscritti saranno chiamati ad esprimersi sul possibile supporto ad un esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europa. Chi può votare I quesiti specifici ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 10 e l’11ilsull’del M5s in. La parola, quindi, passa agli iscritti. ROMA – Unsull’del M5s in. Viste le divisioni all’interno del Movimento e il rischio di una scissione, i vertici pentastellati hanno deciso di dare la parola agli iscritti. La comunicazione è arrivata dal Blog delle Stelle. La votazione si aprirà alle 13 di mercoledì 102021 e continuerà per 24 ore. La chiusura, infatti, è prevista per le 13 del giorno successivo. Gli iscritti saranno chiamati ad esprimersi sul possibile supporto ad unguidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europa. Chi può votare I quesiti specifici ...

