Cosa fare con Mosca? Gli occhi di Washington sulle indecisioni Ue (Di lunedì 8 febbraio 2021) Appena rientrato dalla visita a Mosca, l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, ha fatto uscire un post molto ruvido riguardo alla Russia sul blog che il suo staff cura all’interno del sito dell’Eu External Action Service. L’ex ministro spagnolo sembra riprendere le parole con cui Nona Mikhelidze (Iai) ha commentato il tour moscovita del leader europeo: in sintesi estrema, la Russia non vuole il dialogo con l’Europa. “Le autorità russe non hanno voluto cogliere questa opportunità (la visita, e secondo quanto dice Mikhelidze l’atteggiamento aperto ed esposto di Borrell, ndr) per avere un dialogo più costruttivo con l’Ue. Questo è deplorevole e dovremo trarne le conseguenze”, scrive il rappresentante di Bruxelles. “A volte la discussione con la mia controparte russa ha raggiunto alti livelli di tensione, poiché ho chiesto il rilascio immediato e ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Appena rientrato dalla visita a, l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, ha fatto uscire un post molto ruvido riguardo alla Russia sul blog che il suo staff cura all’interno del sito dell’Eu External Action Service. L’ex ministro spagnolo sembra riprendere le parole con cui Nona Mikhelidze (Iai) ha commentato il tour moscovita del leader europeo: in sintesi estrema, la Russia non vuole il dialogo con l’Europa. “Le autorità russe non hanno voluto cogliere questa opportunità (la visita, e secondo quanto dice Mikhelidze l’atteggiamento aperto ed esposto di Borrell, ndr) per avere un dialogo più costruttivo con l’Ue. Questo è deplorevole e dovremo trarne le conseguenze”, scrive il rappresentante di Bruxelles. “A volte la discussione con la mia controparte russa ha raggiunto alti livelli di tensione, poiché ho chiesto il rilascio immediato e ...

