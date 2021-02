Cortina: Paris 'non ancora al top ma sono in crescita' (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Non sono ancora al top, sono in crescita, spero di aggiustare ancora qualcosa. Spero di potermi esprimere e di arrivare sul podio. In discesa il risultato della scorsa settimana mi ha dato tanta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Nonal top,in, spero di aggiustarequalcosa. Spero di potermi esprimere e di arrivare sul podio. In discesa il risultato della scorsa settimana mi ha dato tanta ...

Così l'azzurro Dominik Paris, a poche ore dall'esordio nei Mondiali di sci alpino, a Cortina. "Devi trovare la pace con te stesso per dare il massimo, quello che ho intorno nella mia vita mi dà tanto ...

Così l'azzurro Dominik Paris, a poche ore dall'esordio nei Mondiali di sci alpino, a Cortina. "Devi trovare la pace con te stesso per dare il massimo, quello che ho intorno nella mia vita mi dà tanto ...

Il super G femminile resta invece fissato per domani, visto che avrà luogo su una pista diversa, ma alle 13h00 e non più alle 10h30. Il super G maschile, originariamente in programma martedì alle 13h0 ...

Mondiali di sci, la carica di Paris e Innerhofer: "Vogliamo il podio"

A poche ore dal debutto iridato anche Christof Innerhofer non si nasconde: "Sono ancora qui perché mi piace sciare, mi piace fare sport, mi piace allenarmi 365 giorni l'anno e fare gare. Sono motivato ...

