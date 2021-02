Coronavirus | in Lombardia aumentano ricoverati e ingressi in terapia intensiva 51 i decessi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il bollettino dell’8 febbraio Sono +895 i nuovi casi diin. Ieri, invece, erano 1.515. Nelle ultime 24 ore si registrano +51; in calo rispetto a ieri quando erano state segnalate 58 vittime. Il totale è di 27.504dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 8 febbraio, sono 3.491. I pazientiinsi attestano a quota 362; di questi, 22 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 476.502. In 45.521 seguono il regime di isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 13.920 nuovi tamponi, per un totale di 5.893.600 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il totale delle persone testate raggiunge quota 2.899.283. February 8, 2021 ...

quando si andrà a votare, una volta sconfitto il, il centrodestra si presenterà ...In, a fronte di 13.920 tamponi (di cui 11.836 molecolari e 2.084 antigenici) nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi alsono stati 895 (di cui 43 'debolmente ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Sono 895 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 51 morti. Nelle ultime 24 ore, sono 7.970 i nuovi casi registrati in Italia e 307 le vittime. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri ...