Chiara Ferragni e Fedez, arriva il docu-reality sulla loro vita: ecco tutti i dettagli

Chiara Ferragni e Fedez – a poche settimane dalla nascita della loro secondogenita – sono pronti a lanciarsi in una nuova avventura: molto presto, infatti, sbarcheranno sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video con un docu-reality fatto su misura per loro, un progetto che avvicinerà ancora di più la coppia ai milioni di fan che ogni giorno li seguono con passione sui loro canali social. Di questo progetto ancora non si molto, se non che Chiara e Fedez saranno ripresi 24 ore su 24, in macchina, in casa e in ogni loro spostamento, con lo scopo di mostrare appieno la loro vita quotidiana e le dinamiche della loro famiglia.

