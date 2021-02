Chi sono i “Guardiani della foresta”: la loro lotta in Amazzonia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Almeno una volta nella vita ci siamo imbattuti sull’argomento “foresta amazzonica”, forse a scuola o forse in uno di quei discorsi che ci portano a riflettere sull’andamento del globo. Oggi quella foresta ha perso chilometri e chilometri di biodiversità, un polmone verde ferito dal depauperamento delle risorse e dall’incontrollata gestione. A difenderlo però sono rimasti loro, i Guardiani. Ma chi sono e perché oggi rappresentano un capitale umano da preservare? (Photo by FLORIAN PLAUCHEUR / AFP) (Photo by FLORIAN PLAUCHEUR/AFP via Getty Images)Chiamarli Guardiani sembrerà un po’ riduttivo ma questi uomini, spesso anche donne, appartenenti alla tribù Guajajara oggi sono i veri pionieri della difesa ambientale in ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Almeno una volta nella vita ci siamo imbattuti sull’argomento “amazzonica”, forse a scuola o forse in uno di quei discorsi che ci portano a riflettere sull’andamento del globo. Oggi quellaha perso chilometri e chilometri di biodiversità, un polmone verde ferito dal depauperamento delle risorse e dall’incontrollata gestione. A difenderlo peròrimasti, i. Ma chie perché oggi rappresentano un capitale umano da preservare? (Photo by FLORIAN PLAUCHEUR / AFP) (Photo by FLORIAN PLAUCHEUR/AFP via Getty Images)Chiamarlisembrerà un po’ riduttivo ma questi uomini, spesso anche donne, appartenenti alla tribù Guajajara oggii veri pionieridifesa ambientale in ...

