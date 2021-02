Casco sul monopattino? Tar boccia ordinanza Comune Firenze | che non si arrende

Leggi su dire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) FIRENZE – Un’ordinanza comunale non può imporre l’obbligo del casco sul monopattino elettrico. È questo, in sintesi, il parere dei giudici del Tar toscano che hanno bocciato la misura scattata a Firenze dal primo febbraio. Secondo il tribunale hanno ragione Timove e Bit Mobility, due delle società che gestiscono il servizio sharing: il provvedimento va annullato. Difesa politicamente dal sindaco Dario Nardella (“È una questione di sicurezza, quando c’è in gioco la vita sulla strada non si scherza”), la misura non ha fatto breccia in camera di consiglio, perché, è scritto nella sentenza, “i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione”. Inoltre “secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale” assumono “natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco”. Si tratta peraltro, ecco uno dei passaggi più significativi perché ribalta la questione sul tavolo nazionale, “di valutazione riservata al legislatore che non può essere effettuata caso per caso dal giudice” anche “in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti”. IL COMUNE DI FIRENZE NON ALZA BANDIERA BIANCA