Carolyn Murphy | «La gratitudine è un elemento importante della bellezza»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È stata definita la modella invisibile, perché Carolyn Murphy, 46 anni, bellezza angelica e rasserenate con capelli d’oro e occhi limpidi come l’acquamarina, ha sempre controbilanciato la vita nel mondo della moda con un privato lontano dai riflettori, riservato, ritirato e a stretto contatto con la natura. Nel 2021 festeggia un importante anniversario, venti anni come role model e ambasciatrice di un brand di bellezza, Estée Lauder, che a sua volta compie 75 anni nel 20021 e che l’ha scelta la prima volta nel 2001, continuando a farlo per le successive due decadi. Un rapporto longevo, lungo come un matrimonio, fatto di fedeltà e di lealtà basato sulla condivisione degli stessi valori.