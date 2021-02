Calciomercato | Gattuso-Napoli la decisione di ADL | avanti fino a giugno | scelto il traghettatore

sscalcionapoli1 : Non solo Sarri: Commisso pensa a Gattuso dopo la rottura col Napoli #calciomercato - allgoalsnapoli : Repubblica - Via sms ADL ha confermato la fiducia a Gattuso: nessun ultimatum temporale #forzanapolisempre #adl… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: 'Decisione presa da De Laurentiis su #Gattuso: il #Napoli del futuro...' ? - sportli26181512 : I flop della Serie A: è questo il Gervinho che voleva l'Inter? Maksimovic sbaglia, ma la colpa è di Gattuso...: Dop… - cmdotcom : I flop della Serie A: è questo il #Gervinho che voleva l'Inter? #Maksimovic sbaglia, ma la colpa è di Gattuso...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Gattuso

...le nuove formazioni per le squadre di serie A e tante novità ci sono riguardanti il. ... Sembra invece prendere sempre più forma la notizia chelascerà il Napoli. Insomma basta ...Commenta per primo In diretta su Radio Punto Nuovo , Mario Giuffredi agente di Hysaj ha confermato lo stop alle trattative per il rinnovo contrattuale: 'Quandoarrivò a Napoli, Di Lorenzo fu impiegato come centrale, Hysaj a destra a causa degli infortuni e fecero molto bene. Maksimovic e Manolas, per caratteristiche, sono due marcatori e manca ...Calciomercato, Gattuso-Napoli la decisione di ADL è di andare avanti fino a giugno, poi la scelta sull'eventuale traghettatore ricadrebbe su Mazzarri ...Salvatore Bagni, ex Napoli, ha parlato della situazione allenatore in casa partenopea e ha svelato un retroscena di mercato ...