Bari, in panchina arriva l’ex Juventus Massimo Carrera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Massimo Carrera torna in Italia a distanza di sette anni dall’esperienza alla Juventus come vice di Antonio Conte. Lo fa sulla panchina del Bari, dopo l’esonero di Auteri. Carrera ha allenato solo all’estero. Al suo primo anno in Russia ha conquistato il campionato con lo Spartak Mosca nella stagione 2016-2017, mentre l’anno seguente ha vinto la Supercoppa, concludendo al terzo posto in campionato. Nel 2018 passa all’Aek Atene, dove rimarrà fino al 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021)torna in Italia a distanza di sette anni dall’esperienza allacome vice di Antonio Conte. Lo fa sulladel, dopo l’esonero di Auteri.ha allenato solo all’estero. Al suo primo anno in Russia ha conquistato il campionato con lo Spartak Mosca nella stagione 2016-2017, mentre l’anno seguente ha vinto la Supercoppa, concludendo al terzo posto in campionato. Nel 2018 passa all’Aek Atene, dove rimarrà fino al 2020. SportFace.

