Australian Open 2021 | Djokovic supera in scioltezza Chardy Al secondo turno il serbo sfiderà Tiafoe

Debutto sul velluto per Novak Djokovic agli Australian Open. Il serbo conferma la sua predilezione per la Rod Laver Arena, battendo Jeremy Chardy 6 - 3, 6 - 1, 6 - 2 in un'ora e mezza di partita. Nole incassa la 76vittoria a Melbourne. La diretta della prima giornata dell'Australian Open. Cinque italiani in campo, occhi puntati su Sinner-Shapovalov. Debuttano Djokovic, Osaka, Serena Williams e Thiem. Si rivede Andreescu. ROMA, 08 FEB - Si è fermato al primo turno l'Australian Open di Stefano Travaglia, battuto in tre set - 7-6 (7/5), 6-2, 6-2 - dallo statunitense Frances Tiafoe. Show e nervi tesi per il tedesco Alexan ...