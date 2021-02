AstraZeneca efficace al 10% su variante sudafricana. Lo studio dell'università di Oxford

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il vaccinooffre un’efficacia del 10% contro ladel Covid-19: e’ il dato rilevato da unodiinsieme a ricercatori’University of the Witwatersrand. Secondo i ricercatori, che hanno condotto unosu piccola scala, il vaccino mostra un’efficacia molto piccola contro infezioni da lieve a moderata; gli scienziati confidano tuttavia che - in teoria -il vaccino’azienda anglo-svedese possa ancora offrire comunque una protezione significativa contro i casi piu’ gravi.

MediasetTgcom24 : Covid, con seconda dose vaccino AstraZeneca efficace all'82% #covid - TgLa7 : #Vaccini: #Irbm,#Astrazeneca efficace all'82%, nuovi dati a Ema Si attende rivalutazione. A marzo altre 4 milioni di dosi - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino AstraZeneca efficace anche sulla 'variante inglese' - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Primi dati sui #vaccini #AstraZeneca, efficace al 10% sulla variante sudafricana #ANSA - BCatrama : Primi dati sui #vaccini: #AstraZeneca efficace al 10% sulla variante sudafricana. ?? Scrivere 'Non conta un cazzo' pareva brutto. -

Il SudAfrica intanto, ha sospeso le vaccinazioni con, perché il vaccino anglo - svedese è risultato pocosulla variante sudafricana del virus. L'Organizzazione mondiale della ...Il milione e mezzo di dosi dell'ricevuti finora dal Sudafrica scadranno ad aprile, ha ... "Per gestire in modole varianti attuali e future, abbiamo bisogno di una risposta su tre ...Astrazeneca, vaccino ha efficacia al 10% contro variante sudafricana. Allora Sudafrica decide di sospenderne la somministrazione.E' il dato rilevato da uno studio dell’Università di Oxford insieme a ricercatori dell’University of the Witwatersrand.