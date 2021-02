Asl Rm 1 | Tanese | saranno vaccinati tutti over 80

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Noi siamo in grado in questo momento di vaccinare anche piu’ persone rispetto alle dosi disponibili, ma credo che con le prossime consegne i cittadini80 devono stare tranquilli perche’”. Cosi’ Angelo, direttore della Asl Roma 1, presente questa mattina all’avvio della somministrazione del vaccini anti-covid agli80 presso la struttura dedicata al Santa Maria della Pieta’.

E degli anziani delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) - puntualizza a Interrs.it Angelo, direttore generale dellaRoma 1 - . Tra fine gennaio e inizio febbraio avvieremo l'...Lo ha detto, all'agenzia Dire, il direttore generale dell'Roma 1, Angelo. "La nostra capacita' produttiva e' di 900 vaccinazioni al giorno- ha spiegato- Dunque una potenzialita' ...Manca il personale sanitario per immunizzare a domicilio il 10% degli over 80 che non può raggiungere i centri vaccinali ...Il servizio diminuisce drasticamente i tempi di permanenza degli utenti nei centri vaccinali, azzera i rischi di errore procedurale e riduce i costi di gestione ...