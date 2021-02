Anticipazioni Tempesta d’Amore puntata venerdì 12 febbraio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 8 febbraio 2021)12– Werner ammonisce Cornelia: per quanto gli interventi di Cornelia siano in qualche modo connessi con la realtà, Werner non riesce più a sopportare la sua presenza, crede infatti che sia inopportuna e che le sue parole non servono a nulla se non a peggiorare la situazione. Così l’ammonisce quando però Robert scopre che cosa è successo con Werner, va subito da lui e lo affronta. Successivamente Andrea ha uno scontro con Rosalia. Al termine dea quale arriverà perfino a ricattarla. Se non inizia a fare tutto quello che lui vuole, rivelerà il suo segreto. L'articolo News Programmi Tv.