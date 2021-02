Vaccinazioni con AstraZeneca al via in Italia. In corso di valutazione efficacia di sieri contro varianti (Di domenica 7 febbraio 2021) Da martediì inizia la somministrazione delle dosi agli under 55 con priorità per personale scolastico e forze dell'ordine, ma in queste ore preoccupa l' efficacia dei sieri nel contrasto alle nuove ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 febbraio 2021) Da martediì inizia la somministrazione delle dosi agli under 55 con priorità per personale scolastico e forze dell'ordine, ma in queste ore preoccupa l'deinel contrasto alle nuove ...

WRicciardi : appena finito di parlare con i colleghi inglesi: variante britannica più contagiosa e purtroppo anche più letale, s… - TgrRaiToscana : #Covid Sono 668 i nuovi casi registrati in Toscana, con un tasso di positività al 10%, in aumento di un punto rispe…

Da martediì inizia la somministrazione delle dosi agli under 55 con priorità per personale scolastico e forze dell'ordine, ma in queste ore preoccupa l' efficacia dei sieri nel contrasto alle nuove varianti del virus. Lo dice anche l'Istituto superiore di sanità ...

Vaccinazioni in Piemonte: richiamo completato per oltre 100mila persone

Con le successive forniture (in tutto nel mese di febbraio sono previste per il Piemonte circa 90 mila dosi di AstraZeneca) si inizierà la vaccinazione anche del personale scolastico con meno di 55 ...

Coronavirus oggi. Italia, oltre un milione di vaccinati anche con richiamo. In arrivo 249mila dosi AstraZeneca Il Sole 24 ORE Coronavirus, spostamenti tra regioni e fasce di colore: le decisioni della settimana spettano al nuovo governo

La settimana si apre all'insegna del giallo sempre più diffuso e del rosso localizzato. Poi nel weekend sarà probabilmente il nuovo governo di Mario Draghi a prendere le prime decisioni per il contras ...

Prove di vaccino di massa la "due giorni" della Fiera

SALUTE Una prova generale di vaccinazione di massa. È quella andata in scena sabato e domenica alla Fiera, dove sono stati vaccinati con la seconda dose circa 2 mila volontari milanesi. Cronometro all ...

